Россия привела в боевую готовность системы С-400 для отражения атаки на Крым

Вооружённые силы РФ на фоне масштабных учений Sea Breeze и на случай возможного повторения провокаций у берегов Крыма провели учения ракетных систем ПВО С-400 «Триумф» по отражению массированного ракетного удара противника.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.
«В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника», – говорится в сообщении.
Был отработан алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнение электронных пусков ракет условного противника с их последующим уничтожением.
Основная цель учений – прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного и морского нападения. К манёврам привлечено 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.
Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что повторная провокация у берегов Крыма может закончиться потоплением корабля НАТО.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 06.07.21
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