Россия привела в боевую готовность системы С-400 для отражения атаки на Крым

Вооружённые силы РФ на фоне масштабных учений Sea Breeze и на случай возможного повторения провокаций у берегов Крыма провели учения ракетных систем ПВО С-400 «Триумф» по отражению массированного ракетного удара противника.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

«В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника», – говорится в сообщении.

Был отработан алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнение электронных пусков ракет условного противника с их последующим уничтожением.

Основная цель учений – прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного и морского нападения. К манёврам привлечено 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что повторная провокация у берегов Крыма может закончиться потоплением корабля НАТО.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.07.21

Повторная провокация у берегов Крыма может закончиться потоплением корабля НАТО – МИД РФ. / Число зараженных ковидом в Крыму превысило 50 тысяч. / Врачи уверяли, что само пройдет: в Крыму погибли молодая женщина и новорожденный. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»