США направили к берегам Крыма крупный десантный корабль

Военно-морские силы США направили в район проведения американо-украинских учений «Си бриз» в Чёрном море быстроходный американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma Spearhead («Остриё копья»), водоизмещением 2400 тонн и длиной 103 метра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает командование Шестого флота ВМС США.

Yuma присоединится к союзниками по НАТО, проводящим манёвры вблизи крымских берегов.

«Срочно: USNSYuma (T-EPF-8) совершает транзит в северном направлении в Черное море для совместной операции с нашими союзниками по НАТО и партнерами!», – говорится в сообщении американского флота в Твиттере.

Напомним, вчера украинская армия отработала удары реактивных установок по территории Крыма. Ранее НАТО и Украина провели вблизи Крыма учения по подавлению сопротивления местного населения.

Между тем, Россия привела в боевую готовность системы С-400 для отражения атаки на Крым.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.07.21

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