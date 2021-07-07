Украинская армия отработала удары реактивных установок по территории Крыма

Вооружённые силы Украины (ВСУ) провели учения по уничтожению взлётно-посадочных полос военных аэродромов и пунктов базирования беспилотных летательных аппаратов на Крымском полуострове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

По легенде учений, авиация «условного противника» атаковала со стороны Крымского полуострова украинскую колонну систем залпового огня «Смерч». В ответ зенитные комплексы украинских ПВО «уничтожили самолёты противника», а системы «Смерч», в свою очередь, нанесли залповые удары по аэродромам и другим объектам в Крыму.

«Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях максимально приближенных к боевым, поставленных радиоэлектронных помех осуществили разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, после чего уничтожили самолеты условного противника пусками ракет.

В то же время подразделение реактивных систем залпового огня «Смерч» отработало учебно-боевые упражнения по уничтожению пунктов базирования условного противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов», – приводит «ПолитНавигатор» слова командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева.

Напомним, сегодня НАТО и Украина провели вблизи Крыма учения по подавлению сопротивления местного населения.

Симферополь, Иван Капустин

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