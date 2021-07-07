НАТО и Украина провели вблизи Крыма учения по подавлению сопротивления местного населения

На совместных американо-украинских учениях «Си Бриз» вблизи Крымского полуострова прошли тренировки по подавлению действий местного населения, блокирующего продвижение военной техники на «территории, занятые сепаратистами».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Минобороны Украины.

За основу был взят опыт действий украинской армии в Донбассе в 2014 году. В тренировках приняли участие украинские, американские, грузинские и молдавские военнослужащие.

«Солдаты из состава многонациональной тактической группы отработали свои действия при условии, что местное население взялось блокировать маршруты передвижения. То есть, этот эпизод учений был спланирован таким образом, чтобы его условия были максимально приближены к боевым, например – к условиям боевых действий на востоке Украины образца 2014 года», – говорится в сообщении украинского командования.

Кроме того, военнослужащие «отработали вытеснение противника из засады при помощи средств радиоэлектронной борьбы и десантирование в его тыл, а также устранение незаконных вооруженных формирований».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.07.21

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