Наш ответ «Си Бриз»: боевая авиация Черноморского флота провела учения по уничтожению кораблей НАТО

Морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа РФ провела тренировки по нанесению ракетно-бомбовых ударов по кораблям противника, участвующих в международных манёврах «Си Бриз», направленных против российского Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о состоявшихся комплексных учениях сообщает Минобороны Российской Федерации.

«Экипажи самолётов Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провели тренировочные полёты над акваторией Чёрного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

От Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

Перед началом совместных полётов самолётов ЧФ и ЮВО экипаж самолёта-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Чёрного моря.

В рамках тренировочных полётов лётчики отработали выполнение простых и сложных полётных заданий со средних и малых высот с учётом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

Для уничтожения «противника» в море лётчики выполняли заход на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника.

Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли «Саратов» и «Орск».

Всего учебные задачи выполняли более 10 самолётов из состава Морской авиации и ПВО ЧФ и авиации ЮВО», – говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, организаторами учений «Си Бриз» являются США и Украина, манёвры проводятся с 1997 года у берегов и на территории «Незалежной».

Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья. США поддерживают учения финансами, предоставляют технику, вооружение и оборудование, а также привлекает к учениям союзников со всех континентов.

В этом году в манёврах «Си Бриз» принимают участие более 30 кораблей и 30 самолётов стран-членов НАТО и партнёров альянса.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.07.21

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