Россия сполна отомстит Украине после завершения натовских учений «Си Бриз-21»

Украинские власти, дразня Россию проведением масштабных совместных учений с Западом в Чёрном море, плохо просчитывают последствия подобных манёвров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила украинский эксперт по международным отношениям Юлия Осмоловская.

По её словам, учения закончатся, и корабли НАТО, согласно конвенции Монтрё, будут вынуждены покинуть регион. Вместе с тем, учитывая, что Россия готовится осенью к своим масштабным учениям, Москва может легко перекрыть всю северную часть акватории Чёрного моря, заблокировав порты Украины.

«Что для нас несёт риски? Условно говоря, после аннексии Крыма Россия, после распада Союза имея контроль 10% прибрежной территории Чёрного моря, сейчас получила де-факто плюс еще 25%. Но созданы практически все позиции для того, чтобы полностью взять под контроль северную часть Чёрного моря и перекрыть Азовское море, что в итоге даст России де-факто 45% контроля над этой территорией. Я думаю, что такие события, которые мы наблюдали сейчас (провокация британского эсминца и учения «Си Бриз» – прим. «НД»), просто простимулируют российскую сторону быстрее двигаться в этом направлении.

«Си Бриз», который закончится через десять дней, он закончится и отойдёт, потому что по конвенции Монтрё не могут иностранные суда нечерноморских государств пребывать более 21 дня. Российская сторона закрыла часть Чёрного моря в связи с учениями до конца октября. Вот что будет происходить в этот период, и насколько амбивалентность украинских стратегов здесь будет играть против нас – это то, что меня беспокоит на сегодняшний день больше всего», – приводит слова Осмоловской «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.06.21

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