«Эпическое фиаско провокации»: минобороны РФ призывает Вашингтон и Лондон «не испытывать судьбу» в Черном море

Министерство обороны России призывает США и Великобританию не совершать рискованных действий в Черном море. Об этом заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу у украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться рассудком», – передает «Интерфакс» слова Конашенкова в ответ на заявления Пентагона, представитель которого заявил, что российские военные не открывали огонь по британскому эсминцу, и назвал такое сообщение «просто российской дезинформацией».

Как пояснил официальный представитель минобороны России, пресс-секретарю Пентагона Джону Кирби хорошо известны возможности российского флота. «Кому как не бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря – всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота», – подчеркнул Конашенков.

Представитель минобороны России также назвал заявления официального Лондона попытками «отрицать очевидное», а действия британского эсминца Defender в Черном море «эпическим фиаско провокации».

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 23 июня около полудня, когда эсминец Defender прошел в районе мыса Фиолент. Российские военные предупредили, что корабль находится в водах РФ и открыли предупредительный огонь. После инцидента британский посол была вызвана в МИД России, где ей выразили решительный протест. По данным СМИ, британский премьер-министр Борис Джонсон лично одобрил маневр эсминца у берегов Крыма.

Москва, Мария Соколова

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