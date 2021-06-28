Ракетный эсминец США с украинскими журналистами на борту готовит провокацию у берегов Крыма

Американский ракетный эсминец USS Ross, который сейчас находится в порту Одессы, готовится повторить провокацию, устроенную недавно британским кораблём «Дефендер» возле Севастополя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, американцами уже подобрана съёмочная группа, в которую войдут и украинские корреспонденты. Провокация состоится в ходе международных военно-морских учений «Си Бриз-2021».

«Проход Defender под внимательным взглядом журналистов полностью изменил ситуацию. И в ближайшее время наша съемочная группа это проверит на борту другого НАТОвского эсминца, американского, во время учений «Си Бриз-2021», – хвалится Цаплиенко.

Инициатива вызвала воодушевление у главы запрещённого в РФ «меджлиса» Рефата Чубарова.

«Помогите эсминцу проложить маршрут около мыса Фиолент. Прецедент так прецедент!», – приводит слова Чубарова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.06.21

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