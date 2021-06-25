Британский премьер лично одобрил маневр эсминца у берегов Крыма

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял окончательное решение о маршруте эсминца Defender вблизи берегов Крыма. Министры обороны Бен Уоллес и иностранных дел Доминик Рааб не смогли договориться о том, нужен ли этот маневр, пишет The Telegraph со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Маршрут проложили в британском Минобороны, но глава МИДа предупредил, что российская сторона может использовать инцидент в свою пользу. Поэтому решение по вопросу передали главе кабмина Джонсону.

По данным издания, одобренный маршрут передали командованию за два дня до даты прохода корабля в Черном море.

Накануне в правительстве Великобритании заявили, что их эсминец имел полное право пройти вблизи побережья Крыма, поскольку это «территориальные воды Украины». Корабль просто срезал путь из Одессы в Грузию и руководствовался «международными правилами», поскольку Великобритания не признает Крым российской территорией.

Как сообщал «Новый День», около полудня 23 июня эсминец Defender прошел в районе мыса Фиолент. Российские военные предупредили, что корабль находится в водах РФ и открыли предупредительный огонь. После инцидента британский посол была вызвана в МИД России, где ей выразили решительный протест.

Лондон, Наталья Рязанова

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