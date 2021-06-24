«Бывало и хуже» – Борис Джонсон оценил последствия вооружённого инцидента у берегов Крыма

Отношения Великобритании и России не достигли низшей точки из-за инцидента между британским эсминцем «Дефендер» и Черноморским флотом РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопросы журналистов.

«Я могу вспомнить времена в своей жизни, когда всё было намного хуже», – сказал он.

По словам Джонсона, главное в этом происшествии то, что Великобритания ещё раз продемонстрировала непризнание «аннексии Крыма».

«Согласно моему пониманию ситуации, ударная группа следовала тем маршрутом, которого и следовало ожидать, через международные воды в соответствии с международным правом», – заявил он.

Вместе с тем, британский премьер отказался отвечать на вопрос, был ли посвящён его кабинет в планы командира эсминца «Дефендер» и министерства обороны страны резко изменить курс корабля.

Между тем, сегодня государственный секретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис заявил, что британские корабли продолжат заходить в территориальные воды Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

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