Американцы отрицают факт приближения своего эсминца к Севастополю

Американский эсминец USS Ross находится в порту Одессы, а информация в СМИ о его движении в сторону Крыма не соответствует действительности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении минобороны США, размещённом в Твиттере на официальной странице военно-морских учений «Си Бриз», которые проходят в эти дни в Чёрном море.

«Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze», – пишет представитель командования 6-го флота США.

Между тем, сегодня СМИ опубликовали данные интернет-сервиса МаринТрафик (marinetraffic.com), судя по которым эсминец USS Ross подошел к морской границе РФ в районе мыса Фиолент. Его сопровождал неопознанный корабль, предположительно украинский.

Напомним, неделей ранее в этом же районе британский эсминец «Дефендер» нарушил границу территориальных вод РФ и был выдворен предупредительными выстрелами.

Как сообщал «Новый День», два дня назад украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко заявил, что американский ракетный эсминец USS Ross готовится повторить провокацию британцев возле Севастополя.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.06.21

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