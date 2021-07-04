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Воскресенье, 4 июля 2021, 18:11 мск

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Зеленский взобрался на борт американского эсминца и потряс кулаками в сторону Москвы

Фото: администрация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на военно-морские учения «Си Бриз» в Одессу и встретился с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блеком на борту американского эсминца USS Ross.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«На борту эсминца президент Украины пообщался с командующим 6-го флота Военно-Морских сил США вице-адмиралом Юджином Блеком», – говорится в заявлении.

Зеленского впечатлил тот факт, что День ВМС Украины и День Независимости США омечаются в один день. По его словам, присутствие в Чёрном море военных кораблей США и других стран НАТО посылает Москве «чёткий сигнал» о том, что Украина не находится в одиночестве, и на защиту её суверенитета готовы встать «все союзники».

«Сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность... И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе – сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость», – заявил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский уже успел поугрожать Крыму ударными турецкими беспилотниками.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.07.21

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