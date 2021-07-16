О территориальных приобретениях Украины за счёт России будет знать каждый военнослужащий РФ

Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», где, в частности, говорится о несправедливо отторгнутых большевиками от России огромных территориях в пользу Украины после 1917 года, станет обязательной к изучению в Вооружённых силах РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое распоряжение издал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отметим, что лидеры большевиков, без законных на то оснований, передали в состав Украинской ССР земли исторической Новороссии от Донбасса до Одессы. Последним территориальным «подарком» Украине был Крым во время правления Никиты Хрущёва.

Между тем, в Кремле, комментируя решение Сергея Шойгу, назвали такой шаг «объяснимым».

«Нет, президент не знает об этом, но с другой стороны, это вполне объяснимо», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.07.21

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