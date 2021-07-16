российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 июля 2021, 17:01 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

О территориальных приобретениях Украины за счёт России будет знать каждый военнослужащий РФ

Фото: пресс-служба Кремля

Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», где, в частности, говорится о несправедливо отторгнутых большевиками от России огромных территориях в пользу Украины после 1917 года, станет обязательной к изучению в Вооружённых силах РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое распоряжение издал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отметим, что лидеры большевиков, без законных на то оснований, передали в состав Украинской ССР земли исторической Новороссии от Донбасса до Одессы. Последним территориальным «подарком» Украине был Крым во время правления Никиты Хрущёва.

Между тем, в Кремле, комментируя решение Сергея Шойгу, назвали такой шаг «объяснимым».

«Нет, президент не знает об этом, но с другой стороны, это вполне объяснимо», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.07.21

Правительство РФ выделило еще сотни миллионов рублей на поиски пресной воды под Азовским морем. / В Крыму огромный валун рухнул на палатку туристов. / На черноморских курортах отдыхающие начали драться за место на пляже (ВИДЕО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Шойгу обвинил Украину в провоцировании конфликта НАТО и России

Россия сполна отомстит Украине после завершения натовских учений «Си Бриз-21»

Зеленский взобрался на борт американского эсминца и потряс кулаками в сторону Москвы

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Политика, Россия, Украина,