О территориальных приобретениях Украины за счёт России будет знать каждый военнослужащий РФ

Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», где, в частности, говорится о несправедливо отторгнутых большевиками от России огромных территориях в пользу Украины после 1917 года, станет обязательной к изучению в Вооружённых силах РФ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое распоряжение издал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Отметим, что лидеры большевиков, без законных на то оснований, передали в состав Украинской ССР земли исторической Новороссии от Донбасса до Одессы. Последним территориальным «подарком» Украине был Крым во время правления Никиты Хрущёва.
Между тем, в Кремле, комментируя решение Сергея Шойгу, назвали такой шаг «объяснимым».
«Нет, президент не знает об этом, но с другой стороны, это вполне объяснимо», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 16.07.21
Правительство РФ выделило еще сотни миллионов рублей на поиски пресной воды под Азовским морем. / В Крыму огромный валун рухнул на палатку туристов. / На черноморских курортах отдыхающие начали драться за место на пляже (ВИДЕО). Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube