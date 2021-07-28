Лучше не позориться: Зеленскому не советуют писать ответ на статью Путина

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает достаточным образованием, а его советники-пропагандисты бесконечно далеки от исторической науки. Поэтому администрации украинского президента лучше было бы проявить благоразумие и не пытаться сочинять ответ на статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский юрист и правозащитник Владимир Чемерис.

По его словам, очевидно, что «труд» Зеленского не будет содержать никаких конструктивных идей.

«Знаете, говорить о профессиональной статье от Зеленского – человека, который не имеет соответствующего образования и никогда не работал в исторической сфере – её читать было бы не так интересно, как статью Путина.

Очевидно, что в ответе Зеленского уровень «историков-комиссаров», как Вятрович и Дробович (бывший и нынешний директор Института нацпамяти). Я думаю, что это была бы просто пропаганда. Она, максимум, интересна только в том плане, что там ругаются два президента. Но не думаю, что там был бы какой-то конструктив со стороны Зеленского», – приводит .«ПолитНавигатор» слова украинского юриста.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.07.21

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