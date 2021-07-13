Украинский депутат увидел «будущее» в статье Путина

Россияне и белорусы – братские народы украинцев, заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. Он назвал сильной статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Шевченко отметил, что в статье российского лидера есть «видение будущего», но оно пока не лучшее для народа Украины.

«Реальность такова, что нужно возвращать Украине свою субъектность, освободившись от диктатуры запада. Украине пора проснуться от этого пьяного угара. Пора идти на диалог, делать прагматичные поступки и научиться держать слово», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Статья Владимира Путина на русском и украинском языках появилась на сайте Кремля накануне вечером. Российский президент подчеркнул историческую связь российского и украинского народов.

Проблемы в отношениях двух стран он назвал следствие ошибок обоих народов и влияния внешних сил. Так, с 2014 года Запад подталкивал Украину к прекращению отношений с Россией, но и теперь Москва в тройке главных торговых партнеров Киева.

Как сообщал «Новый День», Владимир Путин уже называл народы России и Украины братскими во время прямой линии. На что президент Украины Владимир Зеленский ответил категорично, что украинцы и русские – не один народ.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 13.07.21

Выборочные санкции: почему ЕС «забыл» о Дмитрии Мазепине. / Два оппозиционных кандидата в депутаты Госдумы подали документы в Избирком Курганской области. / Устав Свердловской области больше не будет подлежать официальному толкованию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»