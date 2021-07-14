В Донбассе ждут от Москвы действий после статьи Путина об Украине

Тезисы, изложенные в статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», без сомнения лягут в основу внешней политики России в отношении Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил донецкий журналист и политолог Андрей Бабицкий в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, предупреждение Путина о том, что Москва никогда не позволит превратить Украину в «Анти-Россию» и угрожать Российской федерации с её бывших территорий, восприняли в Донбассе как ясное свидетельство о готовности к решительным действиям.

«Теперь эти тезисы зафиксированы, как внешняя политика Российского государства. Вообще, сложилось ощущение, что подход к российско-украинским проблемам стал более жёстким. Это все заметили...

Я заметил, что многие на Украине, в России, на Донбассе, восприняли этот текст так, что за границами этой жёстко обозначенной позиции будут наконец-то предприняты действия. И этой статьёй Путин приблизился к этим действиям вплотную.

Об этом говорит тезис, что Россия не станет мириться с тем, что внешние силы пытаются сделать из Украины некую «Анти-Россию». Это сочетается со старым высказыванием Путина о том, что Украина может лишиться своей государственности, если будет вести себя агрессивно. Так вот, сумма этих двух тезисов даёт толчок к тому, чтобы исправить сложившееся положение», – заключил Бабицкий.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.07.21

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