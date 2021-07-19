Крым и Донбасс – это разминка: на Украине ждут скорого продолжения проекта «Новороссия»

Статья президента РФ Владимира Путина с предупреждением Киеву о недопустимости размещения военных баз НАТО на Украине не стала неожиданностью для «серьёзных аналитиков» в «Незалежной».

Послание Путина ясно свидетельствует о том, что Россия и не думала отказываться от притязаний на земли всей исторической Новороссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава контролируемой Киевом части Луганской области, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий Украины» Георгий Тука.

«Я не думаю, что люди, которые серьёзно занимаются политическими процессами в Украине, отбросили вообще тезисы о так называемой Новороссии. Этот проект никуда не делся. То, что не смогли его на быструю руку реализовать в 14-15 годах, – это абсолютно не значит, что о нём забыли», – приводит слова Туки «ПолиНавигатор».

Напомним, накануне известный на Украине политолог Михаил Погребинский подтвердил право России на жёсткий ответ Украине. Он также заявил, что Украину от гнева Путина спасёт скорейший отказ Киева от размещения баз НАТО.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.07.21

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