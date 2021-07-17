Украину от гнева Путина спасёт скорейший отказ от размещения баз НАТО – киевский политолог

Россия вернулась в клуб военных сверхдержав. Попытка Киева заигрывать с НАТО и игнорировать озабоченность России собственной безопасностью чревата самыми печальными последствиями для Украины. Президент РФ Владимир Путин недвусмысленно предупреждает об этом Зеленского в своей последней статье.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким мнением выступил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

По его словам, гарантия нейтралитета и непредоставление своей территории под базы НАТО – единственное, что может спасти Украину в условиях нарастающего конфликта между Западом и Российской Федерацией. Уповать на то, что США когда-нибудь «поставят на место Россию», – бессмысленно и опасно.

«Нормальное руководство должно принимать во внимание, что оно живет рядом со сверхдержавой. И игнорировать интересы этой сверхдержавы – просто неразумно. То есть, это самим себе создавать какие-то проблемы…

Когда вы имеете дело со сверх-силой, которую нельзя, ну нет другой сверх-силы, которая могла бы её остановить... Сегодня появилась сверх-сила, которая когда-то была, когда были две сверхдержавы – Советский Союз и США, а сейчас тоже, опять две сверхдержавы. И вы тоже не можете эту сверх-силу заставить отступить. Значит, надо как-то учитывать их интересы. Речь идет, например, о том, чтобы гарантировать им, что на территории Украины не будут размещены эти все базы…

В мире сейчас есть только две сверхдержавы. В экономическом отношении Китай, конечно, посильнее и все такое. Но в военном отношении, а именно это определяет сверхдержавность, есть только две сверхдержавы – Соединенные Штаты и Российская Федерация.

Соединенные Штаты за тридевять земель, и никто нас не заставляет ложиться под Соединенные Штаты, кроме абсолютно нерациональной политики надежды, что, если мы станем угождать США, то они поставят на место Россию», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.07.21

Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 400 случаев в сутки. / Байден и Меркель дали зелёный свет «Северному потоку-2». / О территориальных приобретениях Украины за счёт России будет знать каждый военнослужащий РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»