Москва не позволит киевскому режиму разместить базы НАТО на землях исторческой Новороссии, которые сейчас находятся в составе Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

По его словам, ситуация, которая создана безответственными действиями украинского руководства, уже подошла к опасной грани.

«Часть Украины, которая заселялась, она была фактически пустынным пространством, заселялась из России. Россия строила там города. Например, Николаев, Херсон, Одесса – были построены Российской империей, усилиями центра, Питера…

Сейчас ситуация подошла к такой грани, после которой сегодняшняя украинская государственность может быть или может стать угрозой для безопасности Российской Федерации.

Я для простоты скажу так – если этот процесс будет двигаться так, как хочет Зеленский и вся эта компания, которая приглашает сюда базу Военно-морского флота Великобритании, США и так далее – Очаков, Николаев, Херсон... если это процесс будет дальше двигаться, то чем это закончится? Это тогда, естественным образом, закончится установкой ракет наступательного характера, которые фактически могут доставать до Москвы за время, которое вообще не позволяет на это отреагировать.

И это Москва рассматривает как прямую угрозу существования российской государственности. Что ей в этих обстоятельствах делать? Путин в этой статье, он и раньше говорил, что есть всякие опасные процессы, которые происходят в Украине, но в этой статье он внятно сказал, что Россия не может допустить, чтобы эта «красная черта» была перейдена», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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