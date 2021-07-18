НАТО не дёрнется: Путин может брать Украину голыми руками – американский профессор

Жители стран ЕС абсолютно не горят желанием воевать с Россией за Украину, а европейские силы НАТО находятся в плачевном состоянии и не придут Киеву на помощь. Поэтому украинскому руководству не стоит рассчитывать на помощь «союзников» в случае вооружённого конфликта с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом для украинских СМИ заявил профессор политологии американского Рутгерского университета Александр Мотыль.

По его словам, память о жертвах Второй мировой войны крепко сидит в памяти благополучных европейцев.

«Мне трудно представить, что пацифистски настроенные сибариты в Германии и Франции захотят защищать малоизвестную страну Украину и охотно пойдут походом на Россию. Уровень жизни в Европе высокий, память о Второй мировой войне еще жива, склонность к согласию большая, а Украина далеко...

Большинство европейских войск в плачевном состоянии. Модернизация отсутствует, средств нет, как и военного опыта. Транспортная сеть устарела, то есть перевозка солдат, танков и соответствующей техники из Европы на Украину может длиться несколько недель, если не месяцев. А вооруженные силы США далеко за океаном.

Если война с Россией будет короткой, очень возможно, что натовские силы до Украины даже не доедут. А если доедут, то смогут ли легко и быстро включиться в военные события и сыграть положительную стратегическую и тактическую роль? Неизвестно», – приводит «ПолитНавигатор» слова американского профессора.

Напомним, ранее известный на Украине политолог Михаил Погребинский заявил, что спасти Украину в условиях нарастающего конфликта между Западом и Российской Федерацией может только гарантия нейтралитета и непредоставление своей территории под базы НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.07.21

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