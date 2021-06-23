Шойгу обвинил Украину в провоцировании конфликта НАТО и России

Украина накануне июньского саммита НАТО в Брюсселе спровоцировала серьёзный кризис в Донбассе, резко увеличив интенсивность обстрелов и активизировав вылазки диверсионных групп, в результате действий которых погибли военнослужащие ЛДНР.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства подчеркнул, что политика НАТО также не способствует сохранению стабильности в Европе. Решения саммита о наращивании военных расходов и усилении ядерного потенциала блока на годы закрепляют противостояние на континенте.

«При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия – НАТО, не снижает напряжённость в двусторонних отношениях. Тем более что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне Брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе», – отметил глава Минобороны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.06.21

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