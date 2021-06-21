Запад отодвинул ещё на 15 лет срок вступления Украины в НАТО

Страны Запда не готовы к военному обострению с Россией в случае принятия Украины в НАТО в ближайшее время.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на «высокопоставленного собеседника в Североатлантическом альянсе» сообщают «Известия».

По словам источника, в ближайшие 10-15 лет вступление Украины в НАТО исключено из-за опасности военного столкновения с Россией. В разговорах с украинским руководством представители и главы стран Запада ссылаются на то, что Киеву необходимо привести вооружённые силы в соответствие с критериями НАТО, победить коррупцию и «убедить союзников в том, что Украина достойна войти в альянс».

Напомним, ранее глава украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что Украина может вступить в НАТО не раньше, чем к 2031 году, но даже такой прогноз является чисто «теоретическим».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.06.21

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