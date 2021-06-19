Украина не вступит в НАТО при президенте Зеленском – прогноз спикера Верховной рады

Украина может вступить в НАТО не раньше, чем к 2031 году, но даже такой прогноз является чисто «теоретическим».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью киевскому филиалу «Радио Свобода» заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

При этом он выразил уверенность, что Украина когда-нибудь «достигнет этой цели».

«Я уверен, что мы достигнем этой цели. Но этот путь будет непростым. И сказать, что он будет короткий, я думаю, тоже нельзя...

10 лет – теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать того, в чем я не уверен. А здесь зависит не только от меня, не только от украинской стороны, но и от многих факторов, которые сегодня находятся как в Украине, так и за ее пределами», – подчеркнул Разумков.

Напомним, согласно последним социологическим опросам, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют больше граждан, чем украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.06.21

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