Шоу завершается: Зеленский уступил в популярности спикеру украинского парламента

Президент Украины Владимир Зеленский не только значительно «просел» в рейтинге, но и впервые оказался не самым популярным политиком в стране. Кроме того, его уже догнал мэр Киева Виталий Кличко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», согласно социологическому опросу, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 35% опрошенных, а украинскому президенту – 30%.

Для Зеленского ситуация усугубляется тем, что ему не доверяют 64% украинцев. Таким образом, баланс доверия экс-шоумену составляет минус 34%.

Между тем, Дмитрию Разумкову не доверяют меньше опрошенных – 52%. (баланс доверия – минус 16,9%). Виталию Кличко доверяют 30% и не доверяют 59,5% (баланс доверия – минус 29,5%).

Экс-президенту Петру Порошенко доверяют 20% украинцев и не доверяют – 74%.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.12.20

Глава Крыма обвинил в распространении коронавируса систему здравоохранения. / Алушта собирается перейти на жесткий график подачи воды. / Руководство завода «Крымский титан» заявило о массовых сокращениях. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»