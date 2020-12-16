Шоу завершается: Зеленский уступил в популярности спикеру украинского парламента

Президент Украины Владимир Зеленский не только значительно «просел» в рейтинге, но и впервые оказался не самым популярным политиком в стране. Кроме того, его уже догнал мэр Киева Виталий Кличко.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», согласно социологическому опросу, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 35% опрошенных, а украинскому президенту – 30%.
Для Зеленского ситуация усугубляется тем, что ему не доверяют 64% украинцев. Таким образом, баланс доверия экс-шоумену составляет минус 34%.
Между тем, Дмитрию Разумкову не доверяют меньше опрошенных – 52%. (баланс доверия – минус 16,9%). Виталию Кличко доверяют 30% и не доверяют 59,5% (баланс доверия – минус 29,5%).
Экс-президенту Петру Порошенко доверяют 20% украинцев и не доверяют – 74%.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 17.12.20
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