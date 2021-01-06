«Кремлёвский кандидат» вышел на второе место в украинском президентском рейтинге

Глава поддерживаемой Москвой украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко занял бы второе место в первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого украинской социологической группой «Рейтинг».

Согласно исследованию, Бойко с 16,6% голосов вышел бы во второй тур вместе с действующим президентом Владимиром Зеленским, который набрал бы 26,2%.

При этом, судя по динамике за последний год, Зеленский с каждым месяцем теряет в рейтинге, примерно, по 5%, а Юрий Бойко, хоть и понемногу, но набирает популярность.

Между тем, экс-президент Пётр Порошенко скатился со второго на третье место и с 13,3% голосов, по мнению украинских экспертов, уже «серьёзно уступает» Юрию Бойко. Юлия Тимошенко набрала 10,5% и заняла четвёртое место в президентском рейтинге.

Напомним, недавно партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» Бойко-Медведчука обошла в парламентском рейтинге партию президента Зеленского «Слуга народа».

Как сообщал «Новый День», в конце декабря украинцы назвали Владимира Зеленского «главным разочарованием 2020 года».

Симферополь, Валентин Карамазов

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