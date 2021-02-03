Зеленский приказал арестовать все активы бизнес-империи Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский, подталкиваемый новой администрацией США, открыто пошёл войной на лидера пророссийских политических сил «Незалежной», сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) олигарха Виктора Медведчука.

Как известно, ОПЗЖ недавно вышла на первое место в парламентском рейтинге и опережает партию Зеленского «Слуга народа».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне Владимир Зеленский ликвидировал три оппозиционных телеканала, принадлежащих соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

Кроме того, Козака обвинили в якобы незаконных поставках угля из ЛДНР.

«Расследование, проведенное спецслужбами Украины, установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма», – пишет со ссылкой на СБУ украинское издание «Зеркало недели».

Теперь демпартия США приказала Зеленскому арестовать активы близкого к Кремлю олигарха Виктора Медведчука, которого называют «кумом Путина».

«СБУ получило отмашку на обыски у депутатов ОПЗЖ по всей стране, бизнес-империи Медведчука приготовиться к тотальной блокировке активов», – пишет со ссылкой на украинских силовиков Telegram-канал «Резидент».

Симферополь, Валентин Карамазов

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