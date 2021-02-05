Генерал СБУ: Верховная рада кишит агентами ФСБ

Действия президента Украины Владимира Зеленского, запретившего три «пророссийских телеканала» и развязавшего репрессии против партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), которая вышла на первое место в парламентском рейтинге, – своевременны и оправданны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире львовского телевидения заявил бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.

По его словам, все оппозиционные депутаты являются вагентами ФСБ, а принадлежащие партии ОПЗЖ телеканалы – это «пропагандистские рупоры Кремля».

«В Верховной раде Украины, в высшем законодательном органе – вот эти люди, там есть десятки резидентов ФСБ Российской Федерации.

О каком внедрении одиночном вы говорите – это десятки, с позиции своего парламентского контроля, своих возможностей, в том числе финансовых, там непростые люди, эти резиденты. Я думаю, зрители понимают, кто такой резидент – это тот человек, который объединяет агентурную сеть. Вот эти резиденты и внедряют. Вот этого на работу возьму, вот этого в МВД, этого в Совбез – всё, всюду всё внедрено! Но через резидентуру, которая занимает самые высокие посты.

Сегодня эта резидентура претендует на захват государственной власти, вроде бы даже конституционным путем. Мы видим, как растет рейтинг той же партии, бывших «регионов», а сегодня она «За жизнь», или как там», – приводит «ПолитНавигатор» слова генерала СБУ.

Напомним, накануне президент Зеленский своим указом запретил вещание трёх украинских телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZIK), обвинив их в рапространении «российской пропаганды». Претензии к телеканалам возникли после того, как они показали в своих эфирах обращение Путина к россиянам, а также выпустили сюжеты о 75-летии Победы и о российской вакцине от коронавируса.

Кроме того, украинский президент, подталкиваемый новой администрацией США, открыто пошёл войной на лидера пророссийских политических сил «Незалежной», сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» олигарха Виктора Медведчука и его соратников.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.02.21

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