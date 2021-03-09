Украинцы массово смотрят российские телеканалы

Блокировка украинских оппозиционных телеканалов командой Зеленского привела к значительному росту просмотров и без того популярных в «Незалежной» телевизионных каналов России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука, украинцы активно смотрят, не только через соцсети, российское телевидение. Доступ к нему достаточно значительный», – пожаловался Ткаченко.

Между тем, украинские блогеры констатируют, что именно закрытие оппозиционных телеканалов является причиной резкого взлёта интереса к российскому телевидению среди украинцев.

«К слову сказать, закрытие оппозиционных каналов если как и повлияло на смотрение российского ТВ, то только в сторону увеличения. Точно так же влияет и политика украинизации телепространства», – отмечает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.03.21

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