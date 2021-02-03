Вот тебе и клоун: Зеленский запретил вещание трём неугодным телеканалам

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом аннулировал лицензии сразу трём оппозиционным телеканалам – «112», «NewsOne» и «ZIK».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение принято на основе представления Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Кроме того, Зеленский ввёл персональные санкции против основного бенефициара телевизионных каналов, депутата Верховной рады от «Оппозиционной партии – За жизнь» Тараса Козака.

Отметим, ранее СНБО направлял на эти каналы с проверкой комиссию Национального совета по телевидению и радиовещанию.

«Темой обсуждения стали отражение телеканалами в эфире взаимоотношений Российской Федерации с Украиной, поставок вакцины от Сovid-19 «Спутник V» в Украину и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении СНБО.

Оппозиция уже назвала этот шаг Зеленского «актом прямой цензуры и попыткой узурпации власти».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.02.21

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