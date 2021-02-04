Директор ликвидированных украинских телеканалов назвал Зеленского взбесившимся лузером

Президент Украины взбешён обвалившимся рейтингом своей команды и возглавляемой им партии. В надежде остановить катастрофическое падение своего авторитета он прибег к антиконституционным шагам, прекратив вещание трёх неугодных высокорейтинговых телеканалов и нападкам на популярную в народе партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, владелец медиахолдинга «Новости», в который входят ликвидированные Зеленским телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK

«Я расцениваю такие действия как политическую расправу со стороны президента Зеленского. Президент просто взбешён из-за обвала рейтинга своей политической силы «Слуга народа», которая занимает уже 4-е место в списке, в то время как «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую я представляю, уже долгое время лидирует в рейтинге симпатий украинцев. Это неудивительно, ведь телеканал «112 Украина» показывает ту Украину, в которой мы живем: Украину с заоблачными платежками, сверхмасштабной коррупцией, распроданную за копейки иностранцам.

Зеленский, который явно живет в своих «видосиках», лично поставил Украину на один уровень с нищими странами мира, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса, надеясь на подачку со стороны Запада, в то время как каналы медиахолдинга «Новости» открыто и не боясь говорят о том, что начать вакцинацию можно уже сейчас – достаточно использовать договоренности Виктора Медведчука (с Россией – прим. «НД»). Но это не нравится Зеленскому и его западным кураторам – послам стран «Большой семерки», которые ведут себя с президентом Украины, как с мальчиком на побегушках, нарезая ему задачи...

Обращаюсь к нашим телезрителям. Дорогие друзья, телеканалы будут вещать, несмотря на любые козни власти. Но нам необходима ваша поддержка. С вами мы сильнее. Спасибо», – заявил Тарас Козак.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.02.21

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