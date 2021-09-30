Зеленский закрывает последний оппозиционный телеканал на Украине

Нацсовет по вопросам ТВ и радио Украины потребовал аннулировать лицензию телеканалу «НАШ», который остался последним оппозиционным телевещателем после закрытия в начале текущего года трёх каналов, неугодных президенту Владимиру Зеленскому.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение о ликвидации телеканала приняли сегодня на заседании члены Нацсовета, который полностью подконтролен администрации украинского президента.

Телеканал «НАШ» обвинили в том, что он до сих пор не выплатил 228 тысяч гривен штрафов за предыдущие нарушения «закона об украинском языке» и не исправил их.

Кроме того, в Нацсовете выявили «новые нарушения», в частности, «антигосударственные высказывания гостей в студии во время прямого эфира».

Между тем, в судах уже находятся аналогичные иски, направленные Нацсоветом против телеканала «НАШ».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.09.21

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