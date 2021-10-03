Киев просит ЕС помочь в создании международного украинского телеканала для борьбы с «дезинформацией РФ»

Администрация украинского президента ведёт переговоры с Евросоюзом о создании в «Незалежной» телеканала, вещающего на аудиторию ЕС. Предполагается делать специальные передачи о Донбассе с целью борьбы с российским «дезинформационным» иновещанием.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге по итогам съезда президентской партии «Слуга народа».

«Отдельный вопрос относительно безопасности на Донбассе – это информационная политика. Мы развиваем платформу. Кстати, сегодня ведется обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет за границами нашего государства рассказывать о реальности, имеющей место на Украине – это борьба против российской дезинформации», – сказал он.

Тем временем украинские эксперты отмечают, что западные СМИ и так круглосуточно борются в своих странах с Россией – без всякой помощи Украины. По их мнению, Зеленский под предлогом борьбы с «российской пропагандой» хочет выпросить очередную финансовую подачку у европейцев.

Отметим, на этом же брифинге Зеленский заявил что окружение Путина не даёт им встретиться тет-а-тет.

Симферополь, Валентин Карамазов

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