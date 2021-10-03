Зеленский заявил, что окружение Путина не даёт им встретиться тет-а-тет

Президент Украины готов встретиться со своим российским коллегой, однако окружение Путина якобы боится непредсказуемых результатов личных переговоров лидеров двух стран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил глава украинского государства Владимир Зеленский на брифинге по итогам съезда президентской партии «Слуга народа».

По словам Зеленского, окружение российского президента переживает, что он легко сможет переубедить Путина по вопросам Донбасса и Крыма.

«Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат», – утверждает президент Украины.

Он считает, что Кремль саботирует встречу двух президентов, отказываясь внести в повестку саммита вопросы «оккупированных территорий».

«Я готов к любой встрече, потому что такая встреча поможет Украине, поможет решить трагедию на Донбассе и вопрос Крыма. Уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Однако пока что мы такого позволить им не можем. Не надо сосредотачиваться нам на конкретной повестке, потому что кто знает, как пойдет встреча», – туманно резюмировал Зеленский.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.10.21

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