Обсуждение повестки саммита Путин-Зеленский зашло в тупик – Песков

В Кремле подтвердили, что между Москвой и Киевом ведутся переговоры о возможной личной встрече президентов России и Украины, однако стороны не могут прийти к согласию по повестке саммита.

Как известно, Украина настаивает на обсуждении Крыма и Донбасса, в Москве готовы говорить исключительно о «двусторонних отношениях».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отсутствии общего понимания предмета переговоров заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, между офисом президента Украины и администрацией президента нашей страны – это Дмитрий Козак – осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствуют», – приводит слова Пескова «Интерфакс».

Напомним, накануне российские СМИ сообщили, что Россия предлагает Украине принять по итогам встречи 12 решений, в числе которых восстановление полноценных дипломатических отношений, восстановление транспортного сообщения, снятие взаимных торгово-экономических ограничений и отмена санкций в отношении физических и юридических лиц.

Кроме того, Москва предлагает договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и прямых поставках газа на период после 2024 года.

Отмечается, что тема Крыма в предложенной повестке отсутствует, а Донбасс упоминается лишь в том контексте, что Москва примет любое мирное соглашение между Киевом и ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.21

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