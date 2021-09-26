Кремль назвал препятствие для встречи Путина с Зеленским

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но в организации такой встречи есть препятствие – нежелание Киева выполнять Минские соглашения.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, здравая логика диктует необходимость контактов президентов двух стран, но из-за позиции Киева «эти контакты мало возможны», передает «Интерфакс».

«Здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик»», – пояснил Песков (цитата по ТАСС), подчеркнув, что этот тупик «связан исключительно с позицией Украины».

По словам официального представителя Кремля, Киев не хочет выполнять минские договоренности. «Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами», – констатировал он.

Песков также сообщил, что Путина не задевают личностные ремарки в его адрес со стороны Зеленского. «Скорее это может вызывать только сожаление», – сказал он.

Ранее в Кремле назвали неприемлемым желание президента Украины обсуждать Крым на личной встрече с российским лидером. В такой постановке вопроса саммит двух президентов невозможен, заявлял Песков. До этого Зеленский говорил, что готов к встрече с Путиным, если будет обсуждаться крымский вопрос.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.09.21

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