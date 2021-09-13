Кремль ответил на выдвинутые Зеленским условия для встречи с Путиным

Желание президента Украины обсуждать Крым на личной встрече с российским лидером – неприемлемо. «В такой постановке вопроса» саммит Путин-Зеленский невозможен.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление администрации главы украинского государства.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский намерен подождать, когда Москва будет готова обсуждать Крым и Донбасс, так как у него «есть воля» встретиться с Владимиром Путиным «в любом месте в рамках нейтральной территории».

«Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», – подчеркнул Песков.

По его словам, Путин готов обсудить с Зеленским ход выполнения Украиной взятых на себя обязательств по Минским соглашениям и Нормандскому формату.

Напомним, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что непротив встречи со своим украинским коллегой, однако сразу предупредил, что не собирается обсуждать темы Крыма и Донбасса, так как Донбасс – это внутренннее дело Украины, а Крым – это российский регион.

В свою очередь, Зеленский настаивает на включении в повестку возможного саммита обсуждения конфликта на востоке Украины и «крымского вопроса».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский обманывает украинцев, убеждая их, будто всеми способами добивается встречи с российским лидером «ради достижения мира в Донбассе».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.09.21

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