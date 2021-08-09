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Понедельник, 9 августа 2021, 16:40 мск

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«Это трёп!» Зеленский блефует, утверждая, что хочет встречи с Путиным – президент Белоруссии

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский обманывает украинцев, убеждая их, что всеми способами добивается встречи с российским лидером ради достижения мира в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, все поступки Зеленского говорят о том, что он хочет лишь продолжать злить и провоцировать Москву на ответные жёсткие действия.

«Зеленский говорит, что хочет встретиться с Путиным. Но это трёп! Потому что он говорит одно, а делает другое. Не делает ничего, чтоб эту встречу приблизить. Наоборот – делает разные вещи, которые усложняют процесс. Например, подписывает закон о коренных народах. Зачем он это делает? Встречу нужно готовить, обсуждать повестку», – сказал Лукашенко.

Также, по его мнению, Зеленский должен незамедлительно начать прямые переговоры с Донецком и Луганском.

Симферополь, Валентин Карамазов

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