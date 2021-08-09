Лукашенко грозит Зеленскому перейти границу и возглавить Украину

Бесконечные «пакости» со стороны президента Украины, поддерживающего Беломайдан и переброску оружия и украинских боевиков в Белоруссию, вынудят Минск предпринять жёсткие и неординарные ответные меры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского президента, он всегда активно поддерживал Киев и никогда не угрожал Украине.

«Мы никогда не сделаем пакость Украине, если вы первыми (а сегодня об этом уже можно говорить) не вступите с оружием на нашу землю. Но вы когда-нибудь допрыгаетесь, что я рискну перейду эту границу без оружия, и у меня будет там не 40% украинцев, а, минимум, – 90. И мы Украину вернем», – пообещал Лукашенко.

«Что меня удручает. Вы же видели мою позицию по Украине. Я вокруг Владимира Владимировича вертелся, как мог, вокруг Порошенко, Зеленского – как с сыном с ним разговаривал: «Володя, надо это, надо то». Он все это воспринимал.

Что с ним случилось? Ладно, ты побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины, хотя сейчас мы закрыли границу. Но людям до сих пор не запрещаю ходить, родные люди», – сказал президент Белоруссии и добавил, что пока оставляетЗеленскому шанс и не разрывает экономические отношения с Украиной.

Симферополь, Валентин Карамазов

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