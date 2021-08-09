«За мной дело не заржавеет...» Лукашенко озвучил условие признания Крыма российским

Белоруссия признает Крым в составе России тогда, когда на полуостров начнет поставлять продукцию «последний российский олигарх». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске, посвященной годовщине президентских выборов. По его словам, ему не помешает признать Крым даже Будапештская декларация.

«Я говорю тем, кто выступает в СМИ, и этому Шахназарычу у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит: «Когда Лукашенко Крым признает?» Я ему отвечаю публично: «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

Президент Белоруссии при этом отметил, что в этом вопрос его «связывает» Будапештский меморандум. «Помните, мы ее подписывали – Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, кто-то там еще. Моя подпись там стоит, – сказал Лукашенко, но при этом добавил, что «переступит» через это. «Украина на это, видите, что творит? У меня руки развязаны – и Крым, и все остальное», – добавил он.

Надо отметить, что еще 24 марта 2014 года, после референдума о вхождении Крыма в состав России, Лукашенко заявил, что Крым – «это фактически Россия, и от того, «признавать или не признавать этот факт, ничего не изменится».

Добавим, что от работы в Крыму отказалось большинство крупных государственных и частных компаний. В частности, Сбербанк, ОАО «РЖД», ВТБ. В Сбербанке заявили, что опасаются санкций, из-за которых могут пострадать россияне, живущие на материке. Последствия возможных ограничений в отношении Сбербанка в кредитной организации назвали «неуправляемыми рисками для всей российской финансовой системы».

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 09.08.21

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