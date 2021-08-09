Мы с Путиным за сутки поставим Украину на колени – Лукашенко

Москва и Минск легко могут перекрыть поставки на Украину ГСМ и горюче-смазочных материалов, если Киев не прекратит политику конфронтации со своими ближайшими соседями и партнёрами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он напомнил, как Зеленский лично просил его о срочной переброске крупных партий дизельного топлива для спасения уборочной кампании на Украине. Пока Белоруссия не собирается разрывать отношения в ответ на односторонние санкции со стороны Киева, но терпение Минска на исходе.

«Если бы мы хотели поставить вас на колени, мы бы сделали это в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали поставлять вам ГСМ, и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных», – сказал Лукашенко.

«Вы так ведете себя, извините, несколько подленько. Мы никогда подло себя не вели. Года два назад Володя Зеленский звонит: «Слушай, нечем урожай убирать, топлива нет». А у нас Мозырский завод, как раз в августе был остановлен на техническое обслуживание. Я запретил останавливать завод, раскрутили и поставили вам 1 000 тонн ГСМ. Это что, не шаг? Все забыто...», – посетовал президент Белоруссии.

Лукашенко также пригрозил Зеленскому перейти границу и возглавить Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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