В Киеве рассказали, что будет, если Лукашенко приведёт в действие свои угрозы по ГСМ

Украине придёт «гаплык» (конец, «хана» – прим. «НД»), если Лукашенко реализует свою угрозу перекрыть поставки ГСМ и горюче-смазочных материалов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Крыму (1997-2000) генерал Геннадий Москаль.

По его словам, «Незалежная» получает весь бензин и дизтопливо из двух стран – Белоруссии и России. Переориентация на европейских поставщиков с их дорогим топливом приведёт к коллапсу в стране из-за неплатёжеспособности потребителей.

«Мы брали один миллион 740 тысяч в год. Все вооруженные силы заправлялись, заправлялась «Укрзализныця», и не было проблем. Кто сегодня смотрит – скажет, проблем с 95-м, с дизтопливом и с газом сжиженным не было. Газ стоил семь гривен. Сегодня уже 18, и каждый день все растет и растет...

Мозырский и два больших завода в Белоруссии, они действительно производят очень качественный бензин, и большое количество мы потребляли и потребляем белорусского топлива. До 50%, да, а остальное мы берем у «Роснефти» и остальных. Потому, если бы действительно Белоруссия хотела перекрыть нам этот «кислород», то нам, по-украински, был бы гаплык…

Другого источника нет, брать из Европы – да, но из Европы дорого. Я часто езжу по работе в страны Европейского союза, ну полтора евро почти у всех литр бензина. Мы можем сегодня при таких зарплатах, пенсиях?», – приводит слова Москаля «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне во время пресс-конференции в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск легко могут перекрыть поставки на Украину ГСМ и горюче-смазочных материалов, если Киев не прекратит политику конфронтации со своими ближайшими соседями и партнёрами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.08.21

Хилые «Атланты» из Крыма обещают миллиард родине мамы Аксёнова. / У берегов Крыма произошло землетрясение. / В Севастополе пенсионер ударил ребенка монтировкой – мешал спать. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»