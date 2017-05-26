Греф разрушил надежды крымчан: Сбербанка в Крыму не будет

Публикации за 26.05.17

Открытия отделений Сбербанка в Крыму и Севастополе можно не ждать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в руководстве организации не подтвердили предположения и слухи о возможном начале работы крупнейшего российского банка в Крыму.

Позицию по этому вопросу озвучил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, Сбербанк в Крыму не появится даже после продажи своей дочерней компании на Украине.

«Работа на Украине и в Крыму не связана. Пока не может идти и речи о нашей работе там», – отрезал Греф, комментируя возможность появления отделений банка на полуострове.

Напомним, ранее заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис прояснила причины отсутствия крупнейшего в России банка на территории Крыма. В ответе на запрос одного из депутатов горсовета Симферополя она рассказала о том, что в организации опасаются санкций, из-за которых могут пострадать россияне, живущие на материке. Последствия возможных ограничений в отношении Сбербанка она назвала «неуправляемыми рисками для всей российской финансовой системы».

Примечательно, что сегодня министр экономического развития Крыма Андрей Мельников сделал прогноз, согласно которому филиалы крупнейших российских банков появятся в республике в течение двух лет. При этом глава ведомства предположил, что банки могут для этого использовать метод открытия дочерних структур.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.05.17

Керченские пляжи будут убирать школьники. Дешево. / У компании Ислямова в Симферополе забрали рекламные доходы. / В больницах Севастополя нет даже половины нужного количества терапевтов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»