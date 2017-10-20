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российское информационное агентство 18+

Крым

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Сбербанк как Сименс – боится Крыма, как чёрт ладана

Сбербанк как Сименс – боится Крыма, как чёрт ладана

Работа «Сбербанка» в Крыму может обернуться для России финансовой катастрофой. Об этом заявил глава «Сбербанка» Герман Греф во время лекции «Трансформация бизнеса в новую технологическую эпоху» на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Как передает корреспондент РИА , очередное высказывание Грефа о невозможности работы в Крыму крупнейшего в России финансового учреждения стало продолжением серии его, по сути, шантажных заявлений: если «Сбербанк» откроет отделения в республике, то банк тут же обложат санкциями и от этого пострадают жители материковой России.

«Можете себе представить, что такое цена вопроса для «Сбербанка», это не вопрос вас или меня лично, это вопрос всей финансовой системы страны и конкурентоспособности страны в целом. Поэтому спекулянты, которые эту тему все время поднимают, – это люди, которые совершенно не понимают, что лежит на кону, или они умышленно эту тему раздувают. Нет такой схемы, которая бы позволила нам работать, не попав под весь пул санкций», – цитирует «RNS» Грефа.

По мнению главы «Сбербанка», отделения обязательно бы появились в Крыму, если бы существовали альтернативные формы его работы на полуострове. Но, как уверяет Греф, таких форм, по крайней мере, в Крыму, не существует.

Примечательно, что, несмотря на публичную опаску руководства «Сбербанка» связываться с Крымом из-за боязни санкций, на ЮБК успешно работает санаторно-курортный комплекс «Мрия»: на официальном сайте банка его можно найти в перечне раздела «Компании Сбербанка».

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© 2017, РИА «Новый День»

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