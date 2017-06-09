В Госдуме разочарованы докладом Набиуллиной по Крыму

Позиция Центробанка по развитию банковской сферы в Крыму разочаровала депутатов Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пленарном заседании парламента глава Центробанка Эльвира Набиуллина не стала обсуждать острые проблемы, связанные с отсутствием крупных банков в Крыму.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, банки ВТБ 24 и Сбербанк либо не отвечают на депутатские запросы о возможной работе в Крыму, либо дают отписки.

«Ответ госпожи Набиуллиной, надо признаться, меня разочаровал. Кроме того, что она признала тот факт, что я уже неоднократно официально задавал этот вопрос, больше по существу проблемы не было сказано ничего. «Банковская система в Крыму развивается», – бодро отрапортовала Эльвира Сахипзадовна. Растет кредитование и т.д. Более того, она не без гордости заметила, что в 19 других субъектах РФ в отношении банков – «хуже, чем в Крыму»», – рассказал Журавлев.

Депутат предположил, что честный ответ Набиуллиной касательно ситуации с открытием отделений крупных российских банков в Крыму мог бы «прозвучать как-то нехорошо», поэтому глава Центробанка и не стала озвучивать на этот счет какую-либо конкретику.

«В общем, предлагаю Центробанку сделать своим корпоративным гимном знаменитую песенку «Все хорошо, прекрасная маркиза! Все хорошо, все хо-ро-шо»...», – заключил Журавлев.

Как уже сообщал «Новый День», глава Сбербанка Герман Греф дал понять, что открытия отделений возглавляемого им банка в Крыму и Севастополе можно не ждать. В организации боятся санкций, которые могут навредить всей российской финансовой системе, поэтому о заходе Сбербанка на полуостров «не может идти и речи».

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 09.06.17

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