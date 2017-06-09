Набиуллина верит в развитие банковского сектора в Крыму – но не сразу

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала развитие банковской системы Крыма. Однако, процесс будет поступательным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», банки на территории полуострова сегодня могут выдать кредитов еще на 195 млрд рублей.

По словам главы ЦБ, сегодня в Крыму работает 14 банков, а по насыщенности банковских услуг Крым даже можно сравнивать с ЮФО. Кроме этого, растет кредитование населения, привлечение физлиц и юрлиц.

Среди основных проблем на полуострове, по мнению Эльвиры Набиуллиной – неоформленность залогового имущества, кредитные истории.

В итоге пришлось регулировать и вводить льготы, чтобы снизить уровень резервирования под кредиты и соответственно поддержать банковский сектор Крыма.

Именно в этих мерах поддержки глава ЦБ видит базу для развития банков в Крыму.

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 09.06.17

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