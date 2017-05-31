Вместо кредитов Сбербанка Грефа – должок Сбербанка СССР: в Госдуме нашли способ поддержать крымчан

Публикации за 31.05.17

Депутаты Госдумы предлагают выплатить советские долги по вкладам и государственным ценным бумагам жителям Крыма и Севастополя – соответствующий законопроект уже разработан и находится на экспертизе в Госдуме и правительстве РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о вкладах в ценные бумаги и средствах, размещенных на депозитах Сбербанка до 1992 года. В России компенсации выплачиваются – ежегодный объем выплат составляет 5,5 млрд рублей, но крымчан это не коснулось, несмотря на то, что в украинский период Сбербанк на полуострове продолжал работать.

«В 2014 году Крым стал частью России, поэтому его население должно участвовать в программе по возврату вкладов, – цитирует RT разработчиков проекта. – У них должна быть возможность получить компенсацию, например, подтвердив наличие сберкнижки в отделении Сбербанка. Или другого уполномоченного банка, поскольку подразделений Сбербанка в Крыму нет».

Напомним, на прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не вернется в Крым даже после продажи дочерней компании на Украине – опасаются санкций. Разработчиков проекта это не смущает: они считают вопрос, через какой банк будут производиться выплаты, чисто техническим, так как средства должен предоставить федеральный бюджет.

В Минфине сообщили, что проект заключения по предлагаемым дополнениям к законам будет разработан совместно с Минюстом, Минэкономразвития и Центробанком в первой половине июня. В случае одобрения инициативы документ внесут на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, на 1 января 1992 года сумма вкладов в организации государственного страхования оценивалась в 24 млрд рублей, денежных средств населения в государственных ценных бумагах – 342,2 млн рублей. Общее число вкладчиков Сбербанка оценивалось в 40 миллионов человек, а объем их вкладов превышал 300 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2012 года Минфин оценил объем долга по сбережениям в 28 трлн. рублей. Глава Счетной палаты Сергей Степашин по этому поводу сказал: «Надо честно признаться, что мы не сможем выплатить советские долги в прямом эквиваленте, какими они были в Советском Союзе». В текущем году вкладчикам, родившимся ранее 1946 года, компенсация выплачивается в трехкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года. Всем остальным – в двукратном размере.

В Крыму вопрос компенсаций подняли еще в 2015 году, но до сих пор не смогли оценить «масштаб бедствия».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 31.05.17

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