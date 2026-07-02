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Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус Минск-Анапа

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус на границе в Брянской области. По предварительным данным, пострадали два человека.

ВСУ ударили с помощью беспилотника по автобусу, следовавшему из Минска в Анапу. Удар пришел по лобовому стеклу транспорта, когда он стоял на погранпереходе «Красный камень».

В этот момент в салоне находились два водителя и 12 пассажиров. В настоящее время известно о двух пострадавших.

КПП закрыли для проезда транспортных средств, из-за чего на границе образовалась многокилометровая пробка.

Напомним, две недели назад БПЛА целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы на трассе в Брянской области. В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 – дети. Все они направлялись на отдых в Геленджик. При ударе беспилотника погибла женщина, в больницу доставлены семь пострадавших, в том числе пять детей.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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