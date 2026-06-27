«Обсуждают деликатные непубличные вопросы»: переговоры Путина и Лукашенко идут второй день

Второй день продолжаются переговоры президентов России и Белоруссии Владимир Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского лидера на Валдае. Пресс-службы глав государств не публикуют никаких фото со встречи и ограничиваются общими словами, описывая обсуждаемые вопросы.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев обратил внимание, что такая закрытость нехарактерна для встреч лидеров двух стран. «Вчера был формат тет-а-тет, сегодня – расширенный. <… > Насколько я знаю, обсуждают максимально деликатные вопросы, непубличные», – написал он в своих соцсетях.

Перед этим пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что рабочий визит белорусского лидера в Россию продолжается. «Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе», – сказала Эйсмонт (цитата по БелТА). Кто будет в них будет участвовать, она не уточнила.

Глава белорусского государства прибыл с визитом в Россию вечером 26 июня. Лукашенко и Путин провели на Валдае двустороннюю встречу. Как информирует белорусское госагентство, в повестке переговоров были актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов, международная тематика и обстановка в регионе.

На сайте Кремля сообщается, что главы государств обсудили повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявлял ТАСС, что по итогам встречи заявлений для СМИ и подписания документов не планируется.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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