«Там понимают»: Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского

Президент Александр Лукашенко сообщил о переговорах с представителями Владимира Зеленского после его угроз в адрес Минска относительно военных подразделений на границе с Украиной. По словам белорусского лидера, эскалация никому не нужна, в том числе Киеву.

«Были представители Зеленского, прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – сказал Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В то же время президент Лукашенко отметил, что получил ответ от украинской стороны. «Мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – уточнил он.

«Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть», – подчеркнул Лукашенко, слова которого цитирует «БелТА».

Белорусский лидер заявил, что «в любой ситуации» Белоруссия будет рядом с Россией.

«Иначе быть не может! Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня», – отметил он, добавив, что Белоруссии «война не нужна» и Минск не стремится к конфронтации.

Минск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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