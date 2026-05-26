Украинские БПЛА пытались бить по пограничной инфраструктуре Белоруссии

Украинские беспилотники пытались нанести удары по элементам пограничной инфраструктуры Белоруссии. Об этом заявил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве.

«В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами», – подчеркнул он (цитата по БелТА).

По словам Вольфовича, ежедневно белорусские средства ПВО фиксируют пересечение границы украинскими боевыми БПЛА и их падение на территории республики.

Только за последнюю неделю было зафиксировано 116 попыток украинских дронов пересечь границу Белоруссии, дежурные силы ПВО по ним применялись 59 раз, уточнил он.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии также прокомментировал заявления Киева об угрозах, якобы исходящих со стороны Минска. Вольфович заявил, что факты говорят об обратном, подчеркнув, что именно действия украинцев носят угрожающий характер.

Вольфович добавил, что Украина продолжает минирование приграничных территорий, ведет разведку белорусской территории, используя радиоэлектронные средства. На приграничных полигонах отрабатываются вопросы применения ударных БПЛА, штурма и захвата зданий. Кроме того, за последний месяц за незаконное пересечение границы с Белоруссией было задержано 76 украинцев, часть из них оказались шпионами с конкретными заданиями, указал Вольфович.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

